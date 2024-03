Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain con Max Verstappen al comando e Perez al secondo posto. Le Ferrari hanno ottenuto un buon risultato, con Carlos Sainz terzo e Charles Leclerc quarto. Buone prestazioni anche per Russell su Mercedes e per Norris su McLaren. Hamilton ha chiuso settimo, seguito da Piastri (McLaren) e dalle Aston Martin di Stroll e Alonso.

Max Verstappen ha ottenuto la sua 55° vittoria in carriera e la sua 8° vittoria consecutiva, raggiungendo la terza sequenza di tutti i tempi. La Red Bull ha ottenuto il 114° trionfo, eguagliando la Williams al 4° posto di tutti i tempi. Verstappen ha ottenuto il suo 99° podio in carriera e la Red Bull ha ottenuto la loro 29° doppietta. Verstappen ha anche ottenuto il 5° Grande Slam in carriera. Sergio Perez ha ottenuto il suo 36° podio, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il suo 19° podio. Nessun ritiro in pista. Il Mondiale torna la prossima settimana in Arabia.