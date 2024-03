Formula 1 Streaming: BahrainGP 2024 online live diretta tv. Gara d’esordio della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito “Bahrain International Circuit” di Sakhir (nella capitale Manana) per il Gran Premio del Bahrain. La corsa si disputerà di sabato, come la prossima in Arabia Saudita, per la concomitanza con il periodo del Ramadam.

Max Verstappen si è aggiudicato la pole position della prima gara della stagione di Formula 1, seguito da Charles Leclerc e George Russell.

Dove vedere Gara Ferrari GP Bahrain 2024 di F1 2023 in streaming live e diretta tv

Carlos Sainz è arrivato quarto con Perez e Alonso alle sue spalle. Partenza gara prevista per ledi oggi sabato 2 marzo 2024.

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta Online è illegale, quindi oscurato in Italia.