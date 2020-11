Formula 1 2020: BahrainGP streaming live diretta tv. Terz’ultimo appuntamento del Mondiale F1 2020, e con Lewis Hamilton laureatosi campione del mondo per la settima volta in carriera in Turchia. Si corre questo week end sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Di seguito dove vedere qualifiche Ferrari e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Qualifiche Ferrari GP Bahrain di F1 2020 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta.

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 28 novembre alle ore 15:00 (differita alle 18:30 su TV8).

La partenza gara del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, avverrà domenica 29 novembre alle 15:10 italiane (differita alle 18:00 su TV8).

La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2020 è su TV8.