Aggiornamento Formula 1 Streaming: BahrainGP 2023 online live diretta tv. Sarà il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain, prima prova del nuovo mondiale di F1 2023. Al suo fianco Perez. Dietro le Red Bull le due Ferrari: quella di Charles Leclerc, il quale rinunciando all’ultimo tentativo nelle qualifiche, si è assicurato le gomme nuove alla partenza, e quella di Sainz. Scopri dove vedere la Gara Ferrari GP Bahrain di F1 2023 in streaming live e diretta tv.

Formula 1 Streaming: BahrainGP 2023 online live diretta tv. Gara d’esordio della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Dopo aver ottenuto il miglior tempo ieri nelle seconde libere, Fernando Alonso dell’Aston Martin ha chiuso al comando anche la terza sessione: 1:32.

340. Secondo Verstappen e poi Perez. Quinto Leclerc e Sainz ottavo con l’altra Ferrari. Alle 16 verrà assegnata la prima pole della stagione. Di seguito dove vedere qualifiche Ferrari e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Qualifiche e Gara Ferrari GP Bahrain di F1 2023 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta Online è illegale, quindi oscurato in Italia.

per determinare e previste oggi sabato 4 marzo 2023 alle ore 16:00 italiane (differita su TV8). La partenza gara del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, avverrà domenica 5 marzo 2023 alle ore 16:00 italiane (differita su TV8).

La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2022 è su TV8.