Steven Spielberg (76 anni) ha dichiarato di essere convinto che la vita esista su altri pianeti. Spielberg è stato recentemente intervistato dalla televisione americana “The Late Show With Stephen Colbert”. Il regista veterano: “Penso che sia matematicamente impossibile che noi siamo l’unica specie intelligente nel cosmo. Questo è totalmente impossibile […] È eccitante. C’è qualcosa là fuori. Non so se sono un credente nel senso che sono il tipo di persona che penserebbe che devo vedere qualcosa del genere per crederci“.

“Sta succedendo qualcosa che non ci viene realmente rivelato”.

Steven Spielberg: “Non ho mai visto un UFO.

Mi piacerebbe farlo. Non ho mai visto niente che non so spiegare. Ma credo che certe persone che hanno visto cose che non possono spiegare. Questo è inspiegabile.. Ma so solo che come persona che fa film, usa la sua immaginazione e anche una persona che è insaziabilmente curiosa di UFO, sta succedendo qualcosa che non ci viene realmente rivelato“.

Steven Spielberg parla in riferimento al fatto che le agenzie governative nascondono la possibile esistenza di questi esseri extraterrestri:

“Penso che la segretezza che avvolge tutti questi avvistamenti UFO e la mancanza di trasparenza fino a quando il Freedom of Information Act non impone la divulgazione pubblica di determinati materiali, penso che ci sia qualcosa che richiede solo una diligenza dovuta e straordinaria”.