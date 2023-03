Un gruppo di ricerca franco-australiano, guidato dall’Università di Sydney, ha prodotto un modello geologico ad alta risoluzione di come sono stati creati i paesaggi geofisici odierni e di come milioni di tonnellate di sedimenti si sono riversati negli oceani negli ultimi 100 milioni di anni, con un dettaglio senza precedenti. Lo strumento digitale potrebbe aiutare a comprendere il passato e prevedere il futuro della Terra.

Uno strumento che colma una lacuna esistente

Il modello ad alta risoluzione, fino a 10 chilometri, tiene conto delle potenti forze che modellano la faccia del nostro pianeta quando si combinano clima, tettonica e tempo, oltre alla graduale erosione della superficie da parte dei fiumi. “Per prevedere il futuro, dobbiamo comprendere il passato. Ma i nostri modelli geologici hanno fornito solo una comprensione frammentaria di come si sono formate le recenti caratteristiche fisiche del nostro pianeta”, ha affermato il dott Tristan Salles, della School of Geosciences dell’Università della California, autore principale del documento.

“Se cerchi un modello continuo dell’interazione tra bacini fluviali, erosione su scala globale e deposizione di sedimenti ad alta risoluzione negli ultimi 100 milioni di anni, semplicemente non esiste”, ha detto Salles. “Quindi questa è una svolta. Non è solo uno strumento per aiutarci a indagare sul passato, ma aiuterà anche gli scienziati a comprendere e prevedere il futuro“, ha aggiunto.

“Questo modello ad alta risoluzione senza precedenti del recente passato della Terra fornirà ai geoscienziati una comprensione più completa e dinamica della superficie terrestre”, ha spiegato il dott Laurent Husson, Istituto di Scienze della Terra, Francia, coautore del lavoro. “Criticamente, cattura le dinamiche del trasferimento dei sedimenti negli oceani in un modo che non siamo mai stati in grado di fare prima”, ha aggiunto.

Il flusso dei sedimenti terrestri

“Poiché la chimica degli oceani sta cambiando rapidamente a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo, avere un quadro più completo può aiutare la nostra comprensione degli ambienti marini”, ha detto Husson. In questo senso, la ricerca fornisce un modello migliorato per comprendere come il trasporto di sedimenti terrestri abbia regolato il ciclo del carbonio del pianeta per milioni di anni.

“Le nostre scoperte forniranno una base dettagliata e dinamica per gli scienziati in altri campi per preparare e testare ipotesi, come nei cicli biochimici o nell’evoluzione biologica“, afferma Salles. Il modello consentirà di testare diverse teorie su come la superficie terrestre risponderà ai cambiamenti climatici e alle forze tettoniche. I loro risultati sono stati pubblicati giovedì scorso sulla rivista Science.