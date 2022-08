Da Alien a Arrival. Questi sono alcuni dei migliori film di alieni che puoi vedere in streaming.

L’esistenza della vita extraterrestre è uno dei temi ricorrenti che è stato affrontato sul grande schermo fin dall’invenzione del cinema. Pertanto, non dovrebbe sorprenderci che il numero di progetti prodotti e rilasciati sia enorme, soprattutto una volta che l’essere umano è stato in grado di rompere tutte le barriere e conoscere l’universo. Ma tutti i film sugli alieni sono buoni?

6 fantastici film di alieni che puoi trasmettere in streaming

Da quando il creativo francese George Méliès ha lanciato un razzo negli occhi della Luna nell’ambito del suo fantastico ‘Le voyage dans la Lune’ del 1902, vari registi hanno sfruttato le risorse offerte dal cinema per confrontarci con esseri che vivono oltre la nostra pianeta.

Certo, la maggior parte di questi incontri cinematografici avviene nel contesto di un’invasione aliena (quale paura più grande dell’essere conquistati da ciò che non conosciamo?), ma ci sono anche casi in cui una relazione tra umani e alieni può aprire la porta a molteplici scopi, dal fare amicizia o imparare di più sul nostro posto nel cosmo.

Qui riportiamo 6 fantastici film sugli alieni che puoi vedere online in streaming questo e qualsiasi altro fine settimana.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Nel 1977, proprio l’anno in cui George Lucas ci ha portato in una galassia molto, molto lontana con ‘Star Wars’, il regista Steven Spielberg ha rilevato Devil’s Tower nel Wyoming per individuare un contatto molto particolare con i visitatori ultraterreni. In Incontri ravvicinati del terzo tipo, Richard Dreyfuss interpreta ‘Roy Neary’, un lavoratore che pensa di essere incappato in un oggetto volante non identificato. Questa diventa l’ossessione di ‘Roy’ e l’oggetto di interesse del governo statunitense, che arruola i migliori esperti per trovare un modo per comunicare con ciò che occupa la nave.

Considerato uno dei grandi capolavori della fantascienza, questo capolavoro di Spielberg si distingue per la sua meravigliosa sceneggiatura originale e per l’uso della musica creata da John Williams, che diventa un elemento chiave durante l’ultimo atto del film. Teri Garr, Melinda Dillon e il regista francese François Truffaut sono i protagonisti di questo film due volte premio Oscar.

Disponibile su HBO Max.

Alien

Il futuro prossimo. La nave mineraria Nostromo interrompe il suo ritorno sulla Terra dopo aver identificato segni di vita su un pianeta apparentemente disabitato.

Dopo essere stati svegliati dal sonno criogenico a cui sono stati sottoposti, i sette membri dell’equipaggio della nave decidono di indagare su cosa hanno rilevato i loro sensori, non sapendo che questo potrebbe solo portare loro problemi, soprattutto dopo che un ottavo passeggero torna con loro sulla nave . Nello spazio, nessuno sarà in grado di sentire le tue urla.

Sigourney Weaver, Ian Holm, Tom Skerritt, Yaphet Kotto, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton e lo sfortunato John Hurt sono stati coinvolti in un reparto equilibrato per la difesa del terrore e per la narrativa del famoso cineasta inglese Ridley Scott.

Disponibile in Star+.

ET L’extraterrestre

Un alieno può diventare amico di un umano? Secondo l’accattivante ‘ET, l’extraterrestre’ sì. Il film di Steven Spielberg racconta la storia di ‘Elliot’ (Henry Thomas), un preadolescente che incontra uno strano essere abbandonato sulla Terra. Sebbene la sua preoccupazione principale sia prendersi cura di lui e impedire alle autorità di scoprirlo e fare esperimenti su di lui, il ragazzo forma un legame indissolubile con l’alieno. Questo non solo renderà più difficile la sua missione di supporto, ma creerà anche un momento emozionante quando ‘E.T.’ riesce a chiamare casa e ‘Elliot’ deve dire addio al suo nuovo amico.

Scritta da Melissa Mathison, la sceneggiatura di ‘ET: The Extra-Terrestrial’ ha toccato milioni di persone dalla prima del film nel 1982. Pertanto, non sorprende che sia tra i film preferiti della filmografia di Spielberg e nel cuore di molti fan di film di fantascienza e alieni.

Disponibile su Prime Video.

Contatto (Contact)

Tratto dall’omonimo romanzo dell’astronomo Carl Sagan, il film ‘Contact’ è considerato una delle opere più interessanti sulla possibile esistenza della vita extraterrestre.

Nel film, Jodie Foster interpreta ‘Eleanor Arroway’, una scienziata che lavora alla ricerca di segni di vita al di fuori del nostro pianeta. Sebbene il suo lavoro non porti frutti immediati, le cose cambiano dopo aver identificato un segnale sconosciuto con possibili istruzioni per stabilire un contatto con qualcosa di extraterrestre. Matthew McConaughey, James Woods, John Hurt e Angela Bassett completano il cast di questo pezzo diretto da Robert Zemeckis.

Disponibile su HBO Max.

District 9

Ispirato dai problemi derivanti dall’apartheid in Sud Africa, il regista Neill Blomkamp crea un’opera monumentale che include denunce di razzismo e una storia straziante che mantiene lo spettatore preoccupato per la vita di un burocrate.

Ambientato ai giorni nostri, il film ‘Sector 9’ immagina le terribili condizioni a cui è sottoposto un gruppo di alieni dopo essersi stabilito sulla Terra. «Wikus van de Merwe» (Sharlto Copley), un impiegato della United Multination Organization (MNU) recita in un documentario in cui viene visto sfrattare gli alieni che abitano lo spiacevole Settore 9, un’area perduta senza opportunità di prosperare. Tuttavia, la routine di ‘van de Merwe’ viene interrotta dopo che è stato esposto a una sostanza chimica pericolosa. Ora, mentre gli effetti della sostanza hanno effetto, il lavoratore dovrà difendere la sua vita… o diventare qualcosa che non aveva mai immaginato.

Disponibile su Netflix.

Arrival

Forse uno dei migliori film degli ultimi anni. In ‘The Arrival’, il regista canadese Denis Villeneuve riprende una storia dello scrittore Ted Chiang per offrire un’opera esteticamente brillante e straordinariamente eccitante.

Dopo che una serie di navi aliene si sono posizionate sulla Terra, i governi e gli eserciti delle principali potenze arruolano esperti per comunicare con gli esseri che li abitano. Uno dei selezionati nella linguista ‘Louise Banks’ (Amy Adams), che trova un modo per scoprire la lingua parlata dai visitatori. Sulla strada per completare la sua missione, ‘Banks’ scoprirà non solo cosa stanno venendo a fare strani alieni tentacolari sul nostro pianeta, ma potrebbe anche imparare qualcosa che cambierà la sua vita per sempre. Jeremy Renner, Forest Whitaker e Michael Stuhlbarg accompagnano Adams in questa storia nominata per 8 Oscar e proiettata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Disponibile in Prime Video.