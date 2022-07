13° appuntamento della stagione di Formula 1 2022: il Gran Premio d’Ungheria. Sono partite benissimo le Ferrari nel venerdì di prove libere: prima sessione a Carlos Sainz in 1:18.750, seconda a Charles Leclerc in 1:18.445. Entrambe inoltre ottime in passo gara.

Dove vedere Ferrari GP Ungheria F1 2022 streaming live e invece di Rojadirecta TV



Oggi sabato 30 luglio le prove libere 3 alle 13 seguite dallealle 16 per determinareprevista per domenica 31 luglio alle ore 15 del pomeriggio italiano. Di seguito dove vedere

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 sul circuito “Hungaroring” a Budapest, in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.