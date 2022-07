INCIDENTE TOUR DE FRANCE – Giovedì si è verificato un incidente multiplo durante la 5a tappa del Tour de France femminile di ciclismo. In un massiccio sprint lungo un tratto rettilineo, a 45 chilometri dal traguardo, un gruppo di circa 30 cicliste è rimasto coinvolto in una maxi caduta, con la maggior parte di loro che è finita accatastata l’una sull’altra sulla strada.

Alcune delle concorrenti sono riuscite a rientrare immediatamente in gara, ma altre sono rimaste ferite, tra cui la famosa ciclista danese Emma Norsgaard, che è stata costretta al ritiro. La campionessa è stata portata in ospedale per sospetta frattura di una clavicola. Ci sono voluti quasi tre minuti prima che il gruppo principale riprendesse la sua corsa.

L’impressionante incidente è stato ripreso in diretta streaming da Eurosport: