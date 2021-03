Rettiliani, la presunta invasione della Terra iniziata a Saqqara Egitto (Video)

Stai cercando la verità sui Rettiliani? “Circa 5500 anni fa, la nostra memoria cosmica fu cancellata dai Rettiliani, rimuovendo ogni traccia delle nostre origini. Tuttavia, quei ricordi si stanno risvegliando e la schiavitù a cui siamo stati sottoposti per millenni potrebbe finire”. È così che inizia la storia di David Icke (68 anni, scrittore e giornalista britannico, tra i più noti autori e fautori di varie teorie del complotto) e che oggi ti raccontiamo su Spazio UFO di PostBreve.

“I Rettiliani hanno ridotto in schiavitù la razza umana per migliaia di anni, rimuovendo il nucleo della creazione dai nostri ricordi. Affermano che è loro diritto impadronirsi della Terra, controllarci come bestiame. Ma sta per cambiare. Questi esseri hanno anche dimenticato di far parte della coscienza universale. Quando è avvenuta l’invasione, era attraverso la Quinta Dimensione. Quando lo hanno fatto, l’intera nostra struttura è stata distorta”.

La presunta “invasione dei rettiliani”

Il nucleo di ferro della Terra ha un buco nero attraverso il quale respira come qualsiasi essere vivente e cosciente. Tuttavia, le griglie che si collegano ai campi magnetici sono state distorte dall’invasione, causando la disconnessione della fonte di energia naturale del nostro mondo. Da questo momento in poi, tutta l’energia del nostro mondo è stata usata dai rettiliani a loro vantaggio.

Guardando il mondo attuale e la Terza Dimensione in cui si trova, possiamo renderci conto che l'essere umano ha perso totalmente la sua "umanità": come è possibile che una specie perda i suoi principi? Ovviamente questo è un programma negativo guidato da questi esseri alieni. È tempo di far loro capire che il loro tempo di controllo sulla Terra è finito e che l'umanità è in grado di governare se stessa.

L’invasione dei rettili iniziò a Saqqara, in Egitto

A Saqqara i rettiliani hanno tenuto un evento che ha innescato tutto; hanno alterato la nostra storia attraverso testi religiosi. In questo modo, sono diventati oggetto della loro stessa arroganza, per l’essere umano da adorare. Erano esseri superiori agli umani, che non sono altro che semplici peccatori che devono adempiere ai loro disegni per essere salvati.

Ovviamente questo ha fatto sì che l’essere umano non abbia potuto evolversi in questi 5500 anni. Alterando la nostra intera storia, gli insegnamenti dei nostri antenati sono andati perduti.

Il risveglio dell’umanità

Quando l’umanità inizia a trascendere, il controllo mentale a cui siamo stati sottoposti non funzionerà più. Non saranno in grado di controllarci poiché questi esseri non conoscono la coscienza e non sanno nulla delle emozioni. I rettiliani conoscono solo la programmazione mentale, che ha avuto molto successo nella nostra specie, poiché hanno totalmente alterato il nostro modo di vivere. Così sono riusciti a controllarci facilmente.

Ecco perché vengono scelti coloro che pensano in modo diverso e cercano la verità, poiché l’umanità è stata programmata per rimanere sempre nello stesso ciclo. Il controllo a cui siamo sottoposti è presente nei media, nell’intrattenimento, nei nostri 3 chakra inferiori e attraverso la tecnologia elettromagnetica che non possiamo facilmente apprezzare, a meno che non ci svegliamo spiritualmente.

Questo controllo è aumentato dal 2009, poiché i rettiliani sentono che l’umanità si sta risvegliando. Ecco perché vediamo che le disuguaglianze sono aumentate, oltre alla nascita di nuove ideologie radicali che ci stanno separando. Tutto, a vantaggio delle élite che controllano tutto.

Per uscire dal controllo di questi esseri originali della costellazione di Draco, dobbiamo connetterci spiritualmente, sapendo che l’essenza divina del nostro Universo ci protegge. Torna a quella rete che si collega a tutto ciò che sappiamo e a quelli che non sappiamo. Essere tutt’uno con tutto ciò che ci circonda.

VIDEO: La Agenda Reptiliana di David Icke