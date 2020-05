ALIENI DAL MARE – Una Piramide, o comunque una struttura dalle caratteristiche simili, sarebbe stata scoperta ad una profondità relativamente contenuta sui fondali marini dell’Arcipelago delle Azzorre nell’Atlantico.

A diffondere la notizia alcuni mass media portoghesi, la misteriosa “piramide” si estenderebbe su una superficie di ottomila metri quadri e sarebbe alta circa una cinquantina di metri.

Inevitabile che il pensiero di ricercatori ed appassionati del mistero vada al mito di Atlantide, il leggendario continente perduto su cui archeologi e storici hanno versato fiumi d’inchiostro e proposto molteplici teorie.

La scoperta sarebbe avvenuta in circostanze casuali, da un’imbarcazione dotata di grafico batimetrico, 7 anni fa. Non sappiamo se sono stati fatti ulteriori approfondimenti oceanografici, in quanto sussiste sempre l’eventualità che possa trattarsi di una vasta conformazione rocciosa dalla forma singolare.

In un video, tratto dal canale tematico YouTube di Gabehash (879.000 iscritti), la notizia della scoperta viene riassunta in immagini e grafici.