Un gran numero di applicazioni, tra cui TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest e Amazon Web Services, hanno riscontrato problemi di connettività questo giovedì, secondo quanto riferito dal famoso portale Downdetector.

Gli utenti di Internet si sono lamentati di non poter accedere alle piattaforme e la maggior parte delle segnalazioni provengono dagli Stati Uniti.

Da Spotify hanno indicato di essere a conoscenza dei problemi con la loro app e sono già al lavoro per risolvere il problema.

Nel frattempo, molti utenti hanno risposto rapidamente a questo enorme down e si sono rivolti ai social network, principalmente Twitter, per inondarli di meme. “TikTok, Pinterest, Spotify e altre ‘app’ sono cadute e ora dovrò interagire con persone reali”, ha lamentato un utente di Internet (classica frase divertente che appare in questi casi).