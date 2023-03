Il widget di EasyPark visualizza il tempo rimanente di sosta. È disponibile per gli smartphone con sistema operativo non anteriore a iOS 16.1. Per gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, la durata rimanente di sosta è disponibile anche nella nuova “Isola Dinamica” di casa Apple.

L’app EasyPark rende la gestione della sosta sempre più smart.

Già da qualche settimana, grazie al widget di EasyPark, gli utenti iOS (con sistema operativo non anteriore a iOS 16.1) possono visualizzare il tempo rimanente della sosta in corso direttamente sulla lockscreen del proprio smartphone.

La funzionalità si attiva automaticamente non appena si inizia la sessione di parcheggio, consentendo agli automobilisti di avere sott’occhio la scadenza della sosta e poterla eventualmente prolungare secondo le proprie esigenze.

Chi dispone di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, può inoltre verificare in tempo reale tale informazione anche nell’Isola Dinamica della schermata Home durante lo svolgimento di altre operazioni, quando lo smartphone non è in modalità lockscreen. EasyPark è tra le pochissime app ad essere presenti sul nuovo notch di casa Apple.

Vincenzo Nubile, Regional Manager South & Central Europe di EasyPark Group:

“Se c’è una cosa che i nostri utenti sanno bene è che con EasyPark non si sovrastima la durata di stazionamento. ll widget di EasyPark consente di semplificare ulteriormente questo vantaggio. Con la visualizzazione immediata del tempo rimanente di durata della sosta, il cliente Apple non solo sceglie di ricevere meno notifiche, ma elimina ogni tipo di ansia legata alla scadenza del parcheggio”.

In conclusione: “Rendere le città più vivibili per noi significa anche mettere a disposizione delle persone strumenti che migliorano la loro quotidianità e li sollevano dalla preoccupazione di prendere una multa per la sosta scaduta”.