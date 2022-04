Formula 1 Streaming: GP Imola 2022 online live diretta tv. Qaurto appuntamento della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sullo storico circuito di Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Di seguito dove vedere la Ferrari nel Sprinte Race e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Questa la griglia di partenza della Sprint Race in programma oggi alle 16:30

PRIMA FILA: 1 Max Verstappen in pole position (Ola/Red Bull) / 2 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SECONDA FILA: 3 Lando Norris (Ing/McLaren) / 4 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

TERZA FILA: 5 Fernando Alonso (Spa/Alpine) / 6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA: 7 Sergio Perez (Mes/Red Bull) / 8 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

QUINTA FILA: 9 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) / 10 Carlos Sainz Jr

(Spa/Ferrari)

SESTA FILA: 11 George Russell (Ing/Mercedes) / 12 Mick Schumacher (Ger/Haas)

SETTIMA FILA: 13 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) / 14 Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA: 15 Lance Stroll (Can/Aston Martin) / 16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA: 17 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) / 18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA: 19 Esteban Ocon (Fra/Alpine) / 20 Alexander Albon (Tha/Williams)

Dove vedere Sprinte Race e Partenza Gara Ferrari GP Imola di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio di Imola di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in chiaro su TV8.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia.

Sprint Race per determinare griglia di partenza previste oggi sabato 23 aprile 2022 alle ore 16:30 italiane. Evento preceduto alle ore 12:30 dalle FP3.

La partenza gara del Gran Premio di Imola di Formula 1, avverrà domenica 24 aprile alle ore 15:00 italiane.