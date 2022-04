Come trasformare il Cellulare in Radar per rilevare la Velocità di una Auto

Quando si parla di traffico veicolare, ci sono paesi in cui le autorità di polizia dispongono di radar che rilevano la velocità di un’auto in movimento al fine di verificare se questa supera i limiti consentiti dal percorso su cui viaggia il veicolo e applicano la sanzione opportuna in questo caso.

Tuttavia, recentemente è stato rilasciato uno strumento che sembra aver dato alla gente comune la possibilità di svolgere questo compito. Questa è Speedcam Anywhere, un’applicazione che, una volta installata sul dispositivo mobile, lo fa agire come un radar e inizia la sua funzione calcolando la velocità di qualsiasi veicolo che entra nel perimetro di azione di questo strumento.

Grazie a questo strumento, le persone possono avere la possibilità di denunciare alle autorità qualsiasi conducente che commetta un’infrazione viaggiando con la propria auto a una velocità superiore a quella consentita.

Tuttavia, nonostante quanto possa essere vantaggioso il lavoro svolto da Speedcam Anywhere, molti conducenti sembrano non essersi sentiti a proprio agio con l’esistenza di questo strumento, prendendosi anche la colpa per aver inviato e-mail ai suoi sviluppatori che li attaccavano.

In questo senso i creatori dell’app, esperti di intelligenza artificiale di diverse università del Regno Unito, hanno espresso l’intenzione di contribuire alla riduzione degli incidenti stradali, ma ora, con le forti critiche ricevute, temono per loro vita e hanno dovuto rimanere anonimi.

Vale la pena ricordare che per una maggiore efficacia, il dispositivo mobile deve essere tenuto in un punto fisso in modo che lo strumento possa stimare la velocità del veicolo che attraversa il suo campo d’azione.

Allo stesso modo è notevole la precisione dimostrata da Speedcam Anywhere nel calcolo della velocità di un veicolo, poiché restituisce un valore con un margine di +/- 3,2 km/h.

Ecco come nella modalità base Speedcam Anywhere ha una precisione prossima al 10%, che può essere aumentata con veicoli che superano le dimensioni standard.

Per questo è però necessario acquisire dei crediti, che permetteranno anche di analizzare le acquisizioni effettuate dall’app con l’ausilio del sistema di intelligenza artificiale. Per rendere possibile questo processo, è necessario un certo livello di calcolo, che è il mezzo con cui gli sviluppatori possono ottenere entrate.

Oltre ai commenti dannosi ricevuti dai conducenti, Google e Apple hanno anche espresso la loro insoddisfazione per Speedcam Anywhere.

Nel caso di Google, la società aveva inizialmente rifiutato di pubblicare l’applicazione sostenendo che non era possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per calcolare la velocità di un veicolo, anche se in seguito è stato dimostrato che poteva e hanno finito per pubblicare l’app nel loro negozio.

Da parte sua, Apple non ha pubblicato l’app, sebbene non abbia fornito alcun motivo per giustificare tale azione.

Se desideri maggiori informazioni su Speedcam Anywhere, puoi farlo sulla loro pagina ufficiale, sebbene l’app non sia disponibile in tutti i paesi.