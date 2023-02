FARE MUSICA – Potresti pensare che creare musica dal tuo cellulare sia estremamente complicato e che solo un esperto potrebbe farlo, ma niente è più lontano dalla verità. La realtà è che oggi ci sono molte opzioni per produrre musica dagli stessi telefoni cellulari, forse più opzioni di quante tu possa credere.

In questo contesto c’è un’app molto interessante che si distingue dalla massa, e si chiama BandLab. Vuoi saperne di più e come fare musica da lì, tirando fuori tutta la tua creatività? Bene, allora continua a leggere questo articolo in dettaglio.

Uno studio musicale portatile

BandLab è fondamentalmente uno studio musicale a portata di tasca, da dove puoi generare e mixare musica dalle sue origini, completamente da zero. Lì sarà possibile utilizzare tracce vocali registrate con un microfono esterno o anche con il microfono del cellulare, oltre ovviamente a diversi suoni strumentali.

Approfitta dei diversi strumenti che BandLab ha a tua disposizione. Infatti, nelle tracce che realizzi puoi utilizzare suoni di chitarre, bassi o pianoforti, oltre ad altri strumenti virtuali che ti aiuteranno a creare il progetto che hai in mente. Ci sono persino pacchetti di suoni (arrivano anche con tracce preregistrate) che puoi acquistare per aiutarti quando ti siedi per produrre la tua musica.

Per fare questo, puoi anche utilizzare il supporto che BandLab ha per diverse tracce, che ti aiuteranno semplicemente a far suonare tutto nei momenti esatti e i risultati sono precisi. Inoltre, sarà possibile importare da fonti esterne i file di cui hai bisogno, il che è abbastanza buono perché potrai importare quei file che non hai registrato dal tuo cellulare.

L’applicazione BandLab ha già più di 10 milioni di download su Google Play, dove attualmente ha una valutazione di 4,6 stelle da parte degli utenti, il che dimostra che si tratta di una creazione che ha una buona accoglienza da parte del pubblico.

Inoltre, insieme al punto precedente, va notato che l’app funge anche da una sorta di social network con lo scopo principale di essere il gateway per le persone per poter promuovere la musica che fanno da BandLab stesso. Ad ogni modo, un’ottima app scaricabile gratuitamente che puoi installare facilmente sul tuo dispositivo Android.