I misteri dello spazio includono reperti spaventosi, come questo suono inquietante catturato dalla sonda Voyager 1 della NASA nello spazio profondo, una regione della galassia che si trova oltre l’orbita della Luna. Secondo un rapporto pubblicato online, gli scienziati dell’agenzia spaziale statunitense stanno ancora discutendo su cosa sia esattamente questo rumore, da dove provenga realmente e quali conseguenze potrebbe avere.

La versione rilasciata dagli esperti nel 2022 suggerisce che la registrazione sia il prodotto del gas interstellare, apparentemente generato da “oscillazioni del plasma eccitate termicamente e rumore quasi termico“. Da parte sua, un’indagine di Stella Ocker, esperta della Cornell University di New York, pubblicata sulla rivista Nature, ha spiegato che Voyager 1 può catturare “la densità del plasma interstellare in assenza di eventi di oscillazione del plasma generati da scontri“.

Disturbi nel gas interstellare

L’audio è diventato più sorprendente quando gli astronomi si sono resi conto di disturbi nel gas spaziale causati dalle stelle. Ma curiosamente, il suono è radicalmente diverso. Normalmente, si sente come un pop, simile al tuono in una tempesta. Come si sente nel video condiviso dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, la calma che circonda il ronzio è ciò che rende il suono diverso e quindi suscita l’interesse degli esperti.

“Lo strumento a onde di plasma di Voyager 1 ha rilevato vibrazioni di plasma interstellare denso, o gas ionizzato, da ottobre a novembre 2012 e da aprile a maggio 2013. Il grafico mostra la frequenza delle onde, che indicano la densità del plasma”, spiega la descrizione del filmato.

“I colori indicano l’intensità delle onde, o quanto sono ‘forti’. Il rosso indica le onde più forti e il blu le più deboli. La colonna sonora riproduce l’ampiezza e la frequenza delle onde del plasma ‘ascoltate’ dal Voyager 1. Le onde rilevate dalle antenne dello strumento possono essere facilmente amplificate e riprodotte attraverso un altoparlante“.