Un team di archeologi ha trovato i resti di un palazzo di 4500 anni e di un importante tempio sumero nel sud dell’Iraq, nel Governatorato di Dhi Qar. Il ritrovamento è stato effettuato nel territorio di quella che un tempo era la città sumera di Girsu, scoperta nel XIX secolo, e che oggi è nota come Tello. Ai suoi tempi era la capitale del regno di Lagash e un importante centro amministrativo della Mesopotamia.

L’area in cui è stato scoperto il complesso architettonico è stata indagata nell’ambito del progetto The Girsu, un’iniziativa congiunta organizzata dal British Museum, dallo State Board of Antiquities and Heritage of Iraq (SBAH) e dal J Paul Getty Museum.

Nell’autunno dello scorso anno, gli archeologi hanno identificato le prime mura di adobe del palazzo dei re sumeri, dove hanno trovato più di 200 tavolette cuneiformi, i registri amministrativi della città, ha detto venerdì il British Museum in una nota.

Nel complesso hanno anche scoperto il santuario principale costruito in onore del dio sumerico Ningirsu. Il tempio Eninnu, che significa “uccello bianco del tuono“, è stato trovato nel recinto sacro chiamato Urukug e un tempo era uno dei luoghi di culto più importanti di tutta la Mesopotamia.

Prima di questo ritrovamento, l’esistenza del tempio di Eninnu era sospettata solo da antiche iscrizioni rinvenute nella zona 140 anni fa, quando la città fu scoperta. Da allora, la ricerca di Eninnu è diventata l’ossessione degli archeologi.



Il direttore del British Museum, Hartwig Fischer:

“Mentre la nostra conoscenza del mondo sumero oggi rimane limitata, il lavoro a Girsu e la scoperta del palazzo e del tempio perduti hanno un enorme potenziale per la nostra comprensione di questa importante civiltà, facendo luce sul passato e informando il futuro“.