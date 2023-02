Quattordici giorni dopo il deragliamento del treno avvenuto nel mezzo della città dell’Ohio, negli Stati Uniti, i cittadini chiedono risposte al disastro che hanno paragonato all’incidente di Chernobyl.

Deragliamento in Ohio

Il 3 febbraio, un treno della compagnia Norfolk Southern è uscito fuori dai binari, facendo deragliare 50 dei suoi 150 vagoni nella Palestina orientale in Ohio. L’inquietante scena ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, non solo per l’impatto che già il treno completamente distrutto ha avvertito a terra, ma anche perché 10 dei vagoni trasportavano materiali altamente pericolosi come il cloruro di vinile, un gas incolore utilizzato nella creazione di PVC e che alla luce solare può scomporsi in sostanze chimiche come la formaldeide.

I vagoni trasportavano anche sostanze chimiche infiammabili che finivano per essere rilasciate nell’ambiente come etilene glicole monobutil etere, etilesil acrilato, butil acrilato e isobutilene, secondo un elenco compilato dalla US Environmental Protection Agency.

Molte delle sostanze rilasciate nell’ambiente sono cancerogene o addirittura irritanti per gli occhi e le vie respiratorie. Per questo i cittadini della Palestina orientale nello stato americano dell’Ohio chiedono una risposta da parte delle autorità.

La Chernobyl americana?

Dopo il deragliamento, più di 2.000 persone sono state evacuate dall’area in un raggio di almeno 3 chilometri. A causa della natura delle sostanze tossiche trasportate dal treno, è stata presa la decisione di provocare un incendio controllato per evitare un’esplosione mortale.

Nei giorni seguenti, una nuvola minacciosa coprì la regione dell’incidente a causa della combustione delle tossine e nonostante fosse una misura intenzionale per evitare ulteriori conseguenze, migliaia di animali furono colpiti. I residenti hanno segnalato la morte di volpi, galline, animali domestici e persino fino a 3.500 pesci morti sono stati contati nei fiumi vicino all’incidente, secondo il Dipartimento delle risorse naturali dell’Ohio.

Fortunatamente, il deragliamento del treno non ha lasciato feriti i residenti, ma hanno iniziato a confrontare l’evento con l’incidente nucleare di Chernobyl. E sebbene, sebbene le sostanze rilasciate dal treno Norfolk Southern siano altamente tossiche, non si tratta di materiale radioattivo come nel caso dell’incidente nucleare avvenuto nel 1986.

Cinque giorni dopo le evacuazioni, i cittadini della Palestina orientale in Ohio sono stati in grado di tornare alle loro case, anche se con la preoccupazione che le sostanze avessero lasciato la loro impronta tossica sull’ambiente. L’Environmental Protection Agency, da parte sua, ha affermato di non aver rilevato contaminanti a ‘livelli preoccupanti’ nei campioni di aria e acqua della regione, sebbene non abbia escluso la lisciviazione nelle acque sotterranee.

L’incidente nucleare di Chernobyl ha lasciato inabitabili un totale di 150.000 chilometri quadrati, che sono ancora mantenuti come zona di esclusione nonostante siano trascorsi più di tre decenni. Inoltre, in quell’occasione, si trattava di esplosioni di materiale radioattivo che lasciavano innumerevoli danni umani e naturali. Ma una cosa è certa, anche se non c’è paragone tra i due incidenti, il deragliamento del treno rende evidente la mancanza di sicurezza di fronte alle sostanze tossiche e ai terribili danni che provocano alla natura.