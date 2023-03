ULTIMAORA USA – Un treno merci è deragliato questo sabato nello stato americano dell’Ohio, mentre stava attraversando un incrocio situato vicino alla fiera della contea di Clark. Diverse squadre di specialisti Hazmat e personale di emergenza hanno risposto alla scena dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita.

Al momento non si sa quale tipo di carico fosse trasportato nei vagoni. “Ci sono molti vagoni ferroviari che sono deragliati e stiamo indagando in questo momento per determinare cosa contengono e se ci sono perdite”, ha detto David Slanker, sergente della polizia locale.

Seguiranno, se necessario, ulteriori aggiornamenti della notizia.

Poche settimane fa un treno carico di sostanze tossiche era derragliato nello stesso stato americano. I cittadini locali lo avevano paragonato al disastro di Chernobyl.