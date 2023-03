Gli extraterrestri, gli UFO e altri fenomeni strani sono stati segnalati sin dai tempi antichi. L’idea degli antichi astronauti o che l’umanità sia una specie creata da extraterrestri è stata discussa a lungo.

Dal lavoro di Eric von Däniken alle idee del Dr Steven Greer, la teoria è che nel nostro passato ci sia stato dato un aiuto da extraterrestri benevoli per costruire la civiltà. Questo porta molti a porre la domanda: se nel passato erano così aperti anche all’umanità, perché sono così segreti oggi?

Alcuni teorizzano che le specie di extraterrestri di cui stiamo parlando siano diverse, quelle del passato che hanno abbandonato il pianeta migliaia di anni fa e quelle che vengono segnalate oggi sono arrivate più recentemente.

E se entrambe le idee fossero corrette? Cosa succede se i visitatori extraterrestri sono sia dal passato che dal futuro? Viaggiano gli extraterrestri attraverso il tempo invece che nello spazio?

Dobbiamo iniziare con il tempo come una costruzione che viene sperimentata in modo diverso da ogni specie soggetta ad essa. Il tempo che passa per un insetto sarebbe molto diverso da come passa il tempo per te. Il tempo è una costruzione in cui tutte le cose sono inquadrate, ma questo non significa che sia uguale per gli extraterrestri.

I biologi sanno che diverse specie sulla Terra sembrano sperimentare il passaggio del tempo in modi radicalmente diversi.

Quindi, forse anche l’ET sperimenterebbe il tempo in modo diverso dall’Homo sapiens.

Anche se sarebbe interessante sapere se anche gli extraterrestri regolano le loro vite in base alle rivoluzioni dei loro pianeti intorno alle loro stelle progenitrici, è possibile che non siano in sintonia con il tempo allo stesso modo in cui lo siamo noi.

La differenza potrebbe essere qualcosa di così semplice come il modo in cui misurano il tempo. Qui sulla Terra basiamo tutte le nostre misurazioni del tempo sulla rotazione del pianeta, ma ci sono altri modi per misurare il tempo e alcuni sono molto più precisi.

I cervelli alieni potrebbero essere strutturati in modo completamente diverso dal nostro e questo potrebbe significare che la forma in cui viene elaborata la loro percezione del tempo è diversa, chi lo sa, forse non hanno nemmeno il concetto del tempo.

Speculando su come potrebbe avvenire il viaggio nel tempo, il professor Michio Kaku ha detto che un modo in cui potrebbe essere raggiunto sarebbe attraverso l’uso di buchi di verme.

Le leggi della fisica suggeriscono che la gravità intensa di un buco nero è sufficiente per strappare la trama dello spazio e del tempo, rendendo possibile un buco di verme. E questi buchi di verme si troverebbero nei buchi neri; la gravità intensa causerebbe uno strappo nella stessa trama dello spazio e del tempo. Questo è qualcosa che spesso vediamo nei film e leggiamo nella letteratura di fantascienza.

Ciò ci riporta all’idea di creature con vite diverse che percepiscono il tempo in modo diverso. Quindi, cosa ne pensi, sono questi visitatori extraterrestri l’umanità da un futuro lontano? Potremmo dominare il viaggio nel tempo o è tutto questo una storia di copertina di una razza aliena che ci sta usando come ratti?

