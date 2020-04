Fantasmi nei Castelli di Gran Bretagna e Irlanda? Un classico: leggende, racconti, testimonianze e libri alimentano una sorta di turismo alternativo. Di certo, tra le argomentazioni non convenzionali, è una tematica che affascina ed incuriosisce anche i meno possibilisti. A maggior ragione se, come nel caso del Castello di Loftus Hall, sito a County Wexford in Irlanda meridionale, vi sarebbe una Fotografia a corredo.

Il giovane turista autore dello scatto, ha divulgato immediatamente sui social l’immagine in questione, nella quale sembra scorgersi una figura apparentemente femminile.

Mistero irrisolto

Dai social network ai mass media anglosassoni il passo è stato quanto mai breve.

Anche l’edizione di “Metro” ha dedicato ampio risalto alla vicenda del presunto “fantasma”. Ovviamente, come avviene in questi casi, non mancano le spiegazioni plausibili di natura convenzionale. Ipotesi che spiegherebbero dettagliatamente come sia possibile aver ottenuto una Fotografia del genere. Sul web, come spesso accade, il campo delle opinioni tende a dividersi. (VIDEO QUI).