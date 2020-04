Se fossero esistiti i telefonini nel 1975 più di un mistero, forse, sarebbe stato svelato. All’epoca, ovviamente, non esistevano tecnologie di larga diffusione per testimoniare, con un video, l’avvenuto contatto con gli alieni. Sarebbe bastato un telefonino di nuova generazione (smartphone) per riprendere la scena e portare la prova inconfutabile di quanto accaduto.

La mancanza di riscontri, se non appunto le testimonianze oculari dei colleghi di lavoro di Travis Walton, rende il suo caso, ad esempio, ancora aperto e senza una conclusione condivisa.

Certo è che i presunti avvistamenti degli ultimi anni, documentati con tanto di riprese video caricate sul web, assottiglia ogni giorno che passa il campo degli ufo-scettici, riequilibrando di fatto l’opinione corrente sull’argomento. La differenza, tra ciò che accadde allora e ciò a cui assistiamo oggi, è forse tutta lì.