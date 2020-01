ALIENI SPAZIO – Oltre gli UFO, quanto di più vicino alla possibilità di Alieni nel Cosmo: un segnale dallo Spazio. Per alcuni è un episodio sopravvalutato, per altri è l’unico vero indizio di come, oltre lo Spazio, ci sia qualcuno o qualcosa

Si è scritto molto ma forse non tutto sull’ormai popolare “Segnale Wow!”, la misteriosa trasmissione captata nel 1977 e la cui origine è ancora oggi al centro di differenti interpretazioni.

Era un segnale che proveniva dallo Spazio, da un lontanoo da un’altra civiltà? Oppure lanciato da un UFO

Dubbi e domande senza una soluzione condivisa, 35 anni dopo la clamorosa ricezione. Un libro, di recente uscita, scritto dall’astronomo Robert Gray, ripercorre le tappe salienti della vicenda e la illustra con particolari ed approfondimenti.

La vera storia dell’episodio più enigmatico nella ricerca UFO e di forme di vita extraterrestri. Facendo ordine e chiarezza, distinguendo da ciò che è divenuto mito la cronaca fedele degli avvenimenti.