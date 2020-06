Uno studio sulle scritture e sculture mesopotamiche, evidenzia l’ipotesi aliena: il mondo ha conosciuto visitatori extraterrestri nell’antichità. L’ipotesi sostiene inoltre che le religioni si basano sul creazionismo alieno e sull’influenza che questi esseri hanno esercitato sugli esseri umani. Ipotesi che acquisirono forza e furono rese popolari da famosi autori del pianeta. La chiamano “ipotesi paleocontatta”, meglio conosciuta come “antichi astronauti“, sostiene che gli antichi esseri umani sono ibridi creati da questi alieni che ci hanno visitato e che per la loro tecnologia avanzata erano considerati divinità.

Si ritiene che abbiano insegnato agli umani primitivi alcune delle loro conoscenze, aiutandoli a creare grandi meraviglie architettoniche e scoperte scientifiche che altrimenti non sarebbero state possibili. Queste teorie si basano, tra le altre premesse, su incisioni o scoperte, in cui ci sono manufatti totalmente anacronistici e che denotano una civiltà molto più avanzata di quanto corrisponderebbe al tempo specifico. Questi oggetti sono chiamati Oopart e non ne sono stati trovati alcuni.

Come ad esempio, il famoso martello di Londra, che è un martello che potremmo trovare oggi in qualsiasi negozio di ferramenta e che, tuttavia, è stato trovato completamente imitato in rocce di 300 milioni di anni. O gli “elicotteri” di Abydos, in cui è possibile vedere artefatti volanti simili a quelli attualmente in uso negli eserciti mondiali, ma con la particolarità di trovarli incisi su un sarcofago dell’

Non si tratta solo di casi isolati e di un’area specifica, ma di qualcosa che si diffonde in tutto il pianeta e nel corso di molti secoli. Questa teoria non si basa solo sulla scoperta di Oopart, ma su rappresentazioni di strani esseri, bipedi, ma con un aspetto totalmente diverso dall’umano, con molta più statura e attribuendo loro capacità divine.

La somiglianza delle incisioni dell’antica civiltà sumera con le divinità egiziane, per esempio, è davvero sorprendente. E non solo tra di loro. Tutte le antiche religioni erano caratterizzate dal loro politeismo, in cui a ciascuna divinità venivano attribuite qualità eccezionali e specifiche.

Costruzioni megalitiche trovate in tutto il mondo e localizzate in modo concreto emulando costellazioni. Senza parlare della forma piramidale, che, come le costruzioni megalitiche, era particolarmente connessa alle stelle. Messaggi scritti in pietra che predicono eventi futuri che continuano ancora oggi … Deve essere davvero deludente credere che tutto ciò sia il risultato di coincidenze isolate.

Se prendiamo in considerazione il paradosso di Fermi e diamo per scontate le supposte prove che ci dicono che siamo già stati visitati dagli alieni, è solo questione di tempo prima che ci visitino di nuovo.

Ci sono numerosi esempi che fanno pensare ad un ritorno degli alieni sulla Terra. Basti pensare alle misteriose linee di Nazca. Sono state lì per migliaia di anni senza che gli occhi umani fossero in grado di vederle in tutta la loro gloria. Non è stato fino all’invenzione dell’aviazione che siamo stati in grado di osservare la ricchezza che questo deserto nascondeva.

Ci sono molte controversie sulla loro costruzione e sul perché. Ma ciò che molte teorie coincidono è che sembra un mega aeroporto con piste limitate. Però… A quel tempo? Quali artefatti gli umani dovevano far atterrare lì?

La risposta, ancora una volta, ci porta a pensare a esseri superiori che stavano atterrando le loro navi lì e che, forse, stanno solo aspettando che le nostre galassie si avvicinino abbastanza da usare di nuovo le loro piste di atterraggio. Anche se non crediamo piacerà loro quello che troveranno su Gaia.

Foto copertina: Ron Cobb’s concept art for Aliens (1986).