Sensazionale scoperta archeologica in Messico! Gli scienziati dell’Università dell’Arizona hanno scoperto la struttura della più grande e antica civiltà Maya conosciuta finora. La scoperta è stata fatta in un’area conosciuta come Aguada Fénix, situata a Balancán, nello stato di Tabasco (Messico sud-orientale). La struttura rettangolare, costruita in argilla e terra, fu probabilmente usata per riti di massa tra il 1000 e l’800 aC.

Gli scienziati hanno utilizzato la tecnologia nota come “Lidar” (“Light Detection and Ranging”), che attraverso i raggi laser penetra nella vegetazione e rivela qualsiasi tipo di edificio sotterraneo, per stimare che la struttura misurava circa 400 metri di larghezza da 1400 di lunghezza, con un’altezza compresa tra 10 e 15 metri.

“Questa è la più antica costruzione monumentale trovata nell’area Maya e la più grande dell’intera storia preispanica della regione”, hanno affermato i ricercatori Takeshi Inomata, Daniela Triadan e Verónica Vázquez.

Secondo Inomata ad Aguada Fénix venivano condotti rituali che “comportavano processioni lungo le spianate e all’interno della piazza rettangolare. Le persone hanno anche depositato oggetti simbolici come asce di giada al centro dell’altopiano”.

La scoperta ad Aguada Fénix, vicino al confine con il Guatemala, è di vitale importanza per comprendere la civiltà Maya, che, contrariamente a quanto si sapeva, ebbe una fase iniziale con una società meno gerarchica e meno disuguale.

