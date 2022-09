CATASTROFE PORTO RICO – L’uragano Fiona, che è atterrato sulla costa sud-occidentale di Porto Rico domenica scorsa, ha lasciato una scia di inondazioni catastrofiche, ha riferito lunedì il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti.

“Le condizioni dell’uragano si estendono in parte della Repubblica Dominicana. Forti piogge e inondazioni catastrofiche continuano in gran parte di Porto Rico”, afferma la dichiarazione dell’NHC.

Sono stati registrati venti massimi sostenuti di 150 km / h, ha dettagliato l’agenzia.

Il governatore di Porto Rico, Pedro Pierluisi, ha descritto i danni causati dal passaggio dell’uragano attraverso il territorio portoricano come ‘catastrofici‘. Finora, Fiona ha portato sull’isola non solo allagamenti, ma anche frane, crolli, blocchi stradali e il crollo del sistema elettrico.

Severe flooding in Puerto Rico 🇵🇷 right now as Hurricane Fiona moves in. Over 2 feet of rain expected.

