L’uragano Fiona è tristemente protagonista in queste ore in Canada. Diffuse nelle reti sociali le incredibili immagini delle devastanti conseguenze che l’uragano Fiona ha provocato in queste ultime ore dopo aver impattato nel Canada orientale e nell’isola di Terranova, diventando un grande e potente ciclone post-tropicale con forti venti e grandi onde.

Secondo i media locali, non solo l’uragano che ha devastato Puerto Rico ha causato enormi distruzioni e interruzioni di corrente, ma ha anche trascinato case ed edifici nell’oceano.

Secondo i residenti locali, ‘‘, si possono vedere case e detriti galleggiare ovunque.

Uragano Fiona scaglia due donne in mare

La polizia locale di Newfoundland ha detto di aver ricevuto segnalazioni di due persone travolte nell’oceano quando le loro case sono crollate. Secondo quanto riferito, una donna è stata salvata da altri residenti e si ritiene che sia in buone condizioni dopo aver ricevuto cure mediche. Tuttavia, un’altra persona è stata segnalata come scomparsa, in quanto è troppo pericoloso condurre una ricerca nella zona.

Nel frattempo, il primo ministro del paese, Justin Trudeau, ha detto che il governo avrebbe schierato le forze armate su richiesta della provincia della Nuova Scozia e avrebbe fatto lo stesso per altre province bisognose di aiuto.

Sono ancora 500.000 le persone senza corrente da ieri soprattutto nella Nuova Scozia.