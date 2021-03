Cercano risposte al crollo del RadioTelescopio Arecibo a Porto Rico

SAN JUAN – La National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti ha riferito venerdì che potrebbe costare fino a $ 50 milioni per rimuovere i detriti da un rinomato radiotelescopio che è crollato l’anno scorso a Porto Rico e che le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

L’aggiornamento fa parte di un rapporto che l’agenzia federale, proprietaria del telescopio, ha presentato al Congresso sull’inchiesta sul telescopio di Arecibo. Fino a poco tempo fa era il più grande radiotelescopio del mondo ed era utilizzato per studiare pulsar, rilevare onde gravitazionali, cercare idrogeno neutro e rilevare pianeti abitabili, tra le altre cose.

In questa foto del file dell’11 agosto 2020 fornita dal radiotelescopio di Arecibo, danni causati da un cavo rotto che sostiene una piattaforma metallica, che ha aperto uno squarcio di 39 metri nel disco riflettore ad Arecibo, in Porto Rico. La National Science Foundation ha annunciato la chiusura del grande telescopio giovedì 19 novembre 2020.

La Fondazione ha osservato che i risultati delle valutazioni forensi da parte delle società di ingegneria, inclusa la mappatura dei detriti, non saranno pronti fino alla fine dell’anno. Inoltre, ha affermato di aver chiesto alla National Academy of Sciences, Engineering and Medicine di avviare un’indagine indipendente e di accelerare uno studio sulla causa dell’incidente.

“Garantire la sicurezza è rimasta la massima priorità”, afferma il rapporto. “Ciò include non solo la sicurezza del personale del sito, ma anche la sicurezza dell’ambiente nell’area e la necessità di rispondere alle preoccupazioni sulla conservazione culturale e storica”.

I costi stimati per la pulizia del sito vanno da $ 30 milioni a $ 50 milioni, con team che finora hanno esaminato campioni di terreno e aree di scavo che si sono rivelate contaminate da olio idraulico. Il telescopio si trova nella regione carsica di Porto Rico, che funge da importante fonte d’acqua e contiene la più grande biodiversità dell’isola.

NSF ha detto che i suoi funzionari prevedono anche di testare il suolo e l’acqua e prevenire la migrazione di sedimenti e inquinanti.

Nel frattempo, la Central Florida University, che gestisce il telescopio, è incaricata di ispezionare i detriti per identificare eventuali apparecchiature che potrebbero essere riutilizzate o esposte in loco o in un museo.

Questa foto satellitare del 23 febbraio 2021 fornita da Maxar Technologies mostra lo smantellamento del radiotelescopio collassato ad Arecibo, Porto Rico. (Immagine satellitare © 2021 Maxar Technologies / AP)