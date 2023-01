Gli alieni stanno usando una stranezza della gravità del sole per trasmettere informazioni attraverso una rete di comunicazione interstellare? Per la prima volta in assoluto, gli astronomi hanno esplorato questa intrigante possibilità e scansionato i segnali provenienti da sonde non umane nascoste in orbita attorno al sole.

Finora, il metodo non ha rivelato segni di alieni che viaggiano nello spazio, ma rappresenta una nuova promettente strada per la caccia agli alieni come parte della ricerca dell’intelligenza extraterrestre (SETI).

La nuova strategia di ricerca si basa sulle scoperte di Albert Einstein, che dimostrò nel 1915 che la gravità deforma il tessuto dello spazio-tempo. Ciò significa che oggetti massicci, come stelle e galassie, piegano la luce attorno a loro. Questo effetto, noto come lente gravitazionale, consente agli scienziati di vedere oggetti estremamente distanti la cui luce è stata deformata da enormi galassie in primo piano e ammassi galattici.

“È molto simile a una lente d’ingrandimento”, ha detto Nicholas Tusay, uno studente laureato alla Penn State.

E ancora: “Sia con la lente gravitazionale che con una lente d’ingrandimento, l’ingrandimento funziona meglio quando una persona o un rilevatore è posizionato in un luogo specifico noto come punto focale”.

Il punto focale gravitazionale del sole

Il punto focale gravitazionale del sole inizia a circa 550 unità astronomiche (AU), o 550 volte la distanza tra la Terra e il sole, ha detto Tusay. Un telescopio posizionato in questo punto avrebbe capacità strabilianti: potrebbe risolvere continenti e montagne su un pianeta in orbita attorno a un’altra stella, ha aggiunto.

“La luce va in entrambe le direzioni”, ha detto Tusay. “Se puoi ingrandire la luce che ti arriva, puoi anche ingrandire la luce che si spegne”.

Ciò significa che la lente gravitazionale può anche essere utilizzata per inviare segnali in modo efficiente attraverso distanze interstellari, quindi gli scienziati hanno ipotizzato che alieni esperti di tecnologia posizionassero sonde nei punti focali delle stelle, trasformandole effettivamente in una gigantesca rete di comunicazione punto-punto.

Per testare questa idea, Tusay e i suoi colleghi hanno utilizzato il Green Bank Telescope nel West Virginia per condurre sei scansioni di cinque minuti per i segnali radio provenienti dal punto focale gravitazionale del sole. E cosa hanno trovato?

«Niente» disse. “Per dirlo con precisione: nelle frequenze che abbiamo osservato, durante il tempo che abbiamo osservato, non abbiamo trovato segnali convincenti di origine extraterrestre”.

Una gigantesca Internet spaziale

I risultati sono stati pubblicati la scorsa estate su The Astronomical Journal e sono stati presentati la scorsa settimana da Tusay al 241esimo incontro dell’American Astronomical Society a Seattle.

Sebbene i risultati non siano ancora prove di ET, Tusay ha affermato che è possibile che le sonde aliene posizionate nel punto focale gravitazionale del sole si accendano solo di tanto in tanto. E altre stelle hanno proprietà che le rendono nodi migliori in una gigantesca Internet spaziale, quindi questi potrebbero essere obiettivi di ricerca aggiuntivi, ha aggiunto. Vede il metodo più come una prova di concetto che potrebbe rivelare qualcosa di interessante se condotto più a lungo e con più risorse.

Intercettazione messaggi alieni

“Parliamo sempre di nuovi modi per cercare nel campo del SETI“, ha detto Julia DeMarines, astrobiologa dell’Università della California, Berkeley, che non era coinvolta nel lavoro. “Questa è la prima volta che vedo una ricerca dedicata a questa specifica possibilità di intercettare i messaggi”.

Quando non si vede nulla in una ricerca SETI, potrebbe significare diverse cose, ha aggiunto, incluso che nessuno è là fuori a comunicare, o semplicemente che nessuno sta comunicando in quel preciso momento o modo. Qualsiasi nuovo metodo di ricerca è sempre il benvenuto, ha affermato DeMarines. “Se non guardi”, ha aggiunto, “allora non lo saprai mai”.