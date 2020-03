Tentativi di misurare la velocità con cui l’universo si sta espandendo inciampando contro alcune contraddizioni, rivela un articolo del fisico svizzero Lucas Lombriser. Le stime differiscono notevolmente e, secondo la sua opinione, possono essere riconciliati solo se si accetta che viviamo all’interno di un’enorme bolla che comprende diversi ammassi di galassie vicino alla Via Lattea.

Il ricercatore parla di una regione “poco densa” (di bassa densità) che estende una distanza massima di 40 milioni di parsec (circa 125 milioni di anni luce) dal nostro pianeta. Gli stessi valori di densità galattica nei prossimi 10 milioni di parsec, vengono registrati mediante raggi X a quell’altezza e vanno da 0,56 a 0,71 rispetto alla “costante di Hubble“.

In questo modo, l’idea di Lombriser mette in discussione il tasso di espansione calcolato decenni fa dall’astronomo Edwin Hubble sulla base dello spostamento verso il rosso di dozzine di galassie. Tuttavia, l’autore svizzero ha dichiarato, in una lettera alla rivista Vice, che non è necessario inventare una nuova fisica per spiegare le discrepanze tra due valori ottenuti.

La differenza potrebbe derivare da una sopravvalutazione di quanto sia denso il nostro angolo dell’universo, ritiene questo professore di fisica teorica all’Università di Ginevra.

Lombriser ricorda che il mondo vicino ““, poiché “la densità di particelle nel terreno, nell’atmosfera o nello spazio tra la Terra e la Luna o il Sole, sono molto diverse”.

Queste variazioni di densità possono anche verificarsi su scale molto più grandi, in linea con la teoria cosmologica standard.

Un evento incoraggiante unico

Gli astronomi hanno calcolato le distanze dalle supernove per stimare la velocità con cui l’universo si sta espandendo, ma i numeri ottenuti possono essere leggermente distorti dalla stima errata della quantità di materia nel nostro vicinato. Da parte sua, Lombriser spera che nuove aree della scienza, come l’astronomia delle onde gravitazionali (che misura le onde nel tessuto dello spazio-tempo), aiuteranno a risolvere il problema.

Lo svizzero è particolarmente eccitato da eventi celesti come GW170817, un’onda gravitazionale rilevata l’8 agosto 2017 che era stata generata da una collisione di stelle di neutroni. Gli scienziati hanno rintracciato il segnale dell’onda nella galassia NGC 4993, che ha anche permesso loro di percepire la luce dall’incidente.

“Questo ci ha permesso di conoscere non solo la distanza dall’evento, ma anche il suo spostamento verso il rosso”, ha detto il fisico, qualcosa che, a suo avviso, ci consente di misurare più precisamente il tasso di espansione del cosmo. Lombriser ha descritto questo segnale intercettato come una “sirena standard”, che finora è stata l’unica nel suo genere.

“La galassia NGC 4993 è nella nostra bolla locale, quindi il tasso di espansione dovrebbe coincidere con la misurazione locale e non con quella globale”, ha previsto Lombriser. In altre parole, le onde gravitazionali provenienti da fonti nel raggio di 40 milioni di parsec genereranno un indice corrispondente al nostro ambiente locale relativamente vuoto.