Oggi in Champions League si giocano altre due partite di andata degli ottavi di finale: Valencia Atalanta e Lipsia-Tottenham. In uno stadio Mestalla deserto e un contesto surreale, questa sera i ragazzi di Gasperini cercano uno storico pass ai quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 4-1 dell’andata.

Le probabili formazioni di Valencia Atalanta.



Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro. Allenatore Albert Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Valencia Atalanta streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Valencia Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite) anche in alta definizione. Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Per la Diretta Gol (su Sky Sport Collection, Sky Sport 251 e Sky Sport 486) ci sarà invece Dario Massara.

Valencia Atalanta viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con MediasetPlay.