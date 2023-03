I fan di Avril Lavigne non se la bevono: la storia che la cantante e Tyga stanno uscendo insieme e hanno avanzato la teoria secondo cui il rapper ha assunto un sosia in modo che il mondo credesse nella relazione. Sembra che il rapper Tyga abbia già voltato pagina con la famiglia Kardashian-Jenner per trovare un nuovo amore… o no? A proposito, ma allora Avril Lavigne è morta oppure no?

Media internazionali, come Billboard, hanno riportato nei giorni scorsi che l’ex compagno dell’influencer e imprenditrice Kylie Jenner è stata vista baciare la cantante Avril Lavigne a Parigi, ma alcuni follower dell’interprete di “Complicated” non credono alla notizia gossip e hanno condiviso una strana teoria che potrebbe rispondere a queste incognite.

Avril Lavigne è tornata single e Tyga ne ha approfittato

Alla fine del mese scorso, People ha riferito che Avril Lavigne e il cantante Mod Sun hanno deciso di porre fine alla loro relazione e rompere il loro fidanzamento quasi un anno dopo averlo annunciato. Secondo fonti vicine all’ex coppia, i problemi tra i due sono nati tra dicembre e gennaio, mesi in cui si sono separati e riuniti più di una volta, fino alla separazione definitiva di questo febbraio.

E proprio nel momento in cui questo rapporto è venuto alla luce, TMZ ha pubblicato le foto del famoso abbraccio con Tyga, che ha concluso la sua relazione con Kylie Jenner nell’aprile 2017, secondo

The Sun , dopo aver condiviso la cena al ristorante Nobu.

Le voci di una possibile storia d’amore tra Avril e Tyga sono state immediate, ma una fonte di People ha commentato all’epoca che non stava accadendo nulla di romantico tra i due, affermando: “Avril e Tyga sono veri amici e niente di più. Non c’era assolutamente nessuna terza parte coinvolta nella scissione (di Avril e Mod Sun)“.

Il bacio tra Tyga e Avril Lavigne

Ma in questi giorni, nell’ambito della settimana della moda di Parigi, le celebrità sono state viste di nuovo insieme, e questa volta, a quanto pare, baciarsi durante il party di collaborazione tra l’azienda Mugler e l’attrice Hunter Schafer.

Tuttavia, i fan dell’interprete di “Girlfriend” non sono d’accordo con questa affermazione, e hanno escogitato una strana teoria per spiegare chi fosse la persona che hanno visto baciare Tyga durante l’evento.

Tyga ha assunto un sosia di Avril Lavigne per fingere una storia d’amore?

Diversi netizen hanno condiviso l’idea che la ragazza che hanno visto baciare Tyga durante la festa sia in realtà una doppelgänger di Avril Lavigne e non la cantante stessa. Secondo loro, la giovane si chiamerebbe Melissa Vandella (siiii, proprio lei!), ed è stata assunta da Tyga per far credere al mondo che stesse uscendo con Avril, forse per attirare l’attenzione di Kylie Jenner e cercare una riconciliazione, o per aiutare la cantante a far ingelosire Mode Sun.

La teoria sembra molto inverosimile, ma alcuni fan hanno cercato di dargli un senso in due modi: il primo, commentando che Tyga e Avril vanno abbastanza d’accordo, e lo hanno dimostrato sui social postando foto insieme e commentando emoji, quindi non ci sarebbero dubbi su quando pensare che tutto fosse un favore tra loro per attirare indietro i loro ex. E la seconda: perché, a quanto pare, non è la prima volta che i fan sorprendono questa ragazza a spacciarsi per Avril.

Tuttavia, questa “Melissa” è anche la stessa persona che i teorici della cospirazione hanno menzionato parlando della folle teoria secondo cui la vera Avril Lavigne è morta anni fa ed è stata impersonata da un clone o “sosia gemello”.

Questa storia avrà un finale?

È vero che la ragazza che appare con Tyga è in realtà una sosia di Avril?

Oppure la famosa cantante ha seriamente voltato pagina e ha deciso di tentare la fortuna con il rapper?

Cosa ne pensi?