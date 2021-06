Chi è l'attrice Melissa Vandella: il mito su Avril Lavigne morta continua

La strana teoria che Avril Lavigne si sia suicidata nel 2003 e sia stata sostituita dall’attrice Melissa Vandella continua a persistere nella web. Secondo una teoria che circola su internet, la cantante Avril Lavigne sarebbe morta nel 2003 e sarebbe stata sostituita da una sosia per continuare la sua carriera musicale.

Avril è morta? La cantante canadese Avril Lavigne è tornata di moda dopo aver aperto un account Tik Tok ed essere apparsa al fianco del famoso skater Tony Hawk. La sua famosa canzone “Sk8er boi” si sente in sottofondo. Molti hanno commentato che la cantante sembra praticamente la stessa dell’inizio della sua carriera, più di 15 anni fa.

Per cogliere l’occasione, gli utenti hanno ricordato una teoria del complotto secondo cui Avril Lavigne è morta all’età di 19 anni ed è stata sostituita nel 2003. Il blog brasiliano Avril is dead assicura di raccogliere tutte le prove che indicherebbero che è stato sostituito da un impostore. Secondo la teoria raccolta in questo blog, Avril si sarebbe tolta la vita nel 2003 dopo la morte di suo nonno. Di fronte a questa situazione, la sua etichetta avrebbe scelto di sostituirla con l’attrice Melissa Vandella.

Alcuni fan affermano che il cambiamento nello stile della cantante dimostrerebbe che è stata impersonata. Avril è passata dal vestirsi in stile “punk” da adolescente e negli anni più recenti non ha avuto problemi ad usare colori più chiari e femminili.

Nel 2015, Lavigne ha rivelato di soffrire della malattia di Lyme e per questo motivo si è ritirata dalle scene. Questo ha ulteriormente alimentato i sospetti dei fan sulla “Avril originale“. La cantante ha già parlato in precedenti occasioni di questa voce e l’ha descritta come “strana” poiché ritiene che sembri “la stessa di prima”.