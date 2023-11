steve wozniak ricoverato in ospedale

Steve Wozniak, scientifico e cofondatore di Apple, è stato ricoverato in un ospedale della Città del Messico. L’ingegnere è andato in quel paese per fare un discorso nel Foro Mundial Empresarial (Forum mondiale degli affari).

Dalle prime notizie sembra che Steve Wozniak, di 73 anni, è stato ricoverato dopo aver sofferto un incidente cerebrovascolare di tipo ischemico (ictus ischemico).

Al momento, lo stato delè considerato stabile.

Secondo TMZ, poco prima di essere ricoverato in ospedale, Wozniak ha detto alla sua sposa che “sentiva strano” e ha iniziato a sperimentare i sintomi dell’allarme.

A quanto sembra vari membri del team di Wozniak stanno volando dagli Stati Uniti verso Città del Messico, con lo scopo di scoprire cosa gli sta succedendo e, se necessario, riportarlo negli Stati Uniti per ulteriori cure. Il motivo del ricovero non è stato ancora comunicato ufficialmente.