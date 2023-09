DIRETTA F1 STREAMING – La Formula 1 è pronta per la fase finale della stagione 2023, con il Gran Premio di Singapore che segna l’inizio di una serie di gare al di fuori dell’Europa. Max Verstappen cerca la sua undicesima vittoria consecutiva, ma dovrà affrontare la sfida del circuito di Marina Bay, dove non ha mai vinto in passato. La Red Bull cerca di continuare il suo dominio, ma Ferrari (con Sainz e Leclerc), Mercedes e McLaren cercheranno di fermare il campione del mondo in carica. Di seguito orari programma e dove vedere Ferrari streaming gratis online e tv.

Venerdì 15 settembre > Ore 11:30 F1 prove libere 1.

Ore 15:00

Sabato 16 settembre > Ore 11:30 F1 prove libere 3. Ore 15:00 F1 qualifiche griglia di partenza (differita TV8, ore 18:30).

Domenica 17 settembre > Ore 14: F1 partenza gara (differita TV8, ore 18).

Dove vedere Ferrari GP Singapore F1 2023 invece di Rojadirecta TV

Il Gran Premio di Italia di Formula 1 sul circuito di Marina Bay, in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in differita su TV8.

Come guardare GP Singapore F1 2023 streaming live Ferrari al posto di Rojadirecta Internet



Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.