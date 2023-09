TERREMOTO OGGI FIRENZE – Un sisma con una magnitudo Richter di 4,8 è stato individuato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV Terremoti) alle ore 05:10 italiane di oggi lunedì 18 settembre 2023 nella provincia di Firenze, a una profondità (ipocentro) di 8,4 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 3 km a Sud Ovest del comune di Marradi (FI), a circa 42 km a nord di Firenze. Tra le città con una popolazione superiore a 50000 abitanti vicine all’epicentro, vanno segnalate Imola (Bologna) e Faenza (Ravenna) a 35 km.

Nella zona interessata dal terremoto di questa mattina sono già stati individuati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4:38, circa 30 minuti prima dell’evento, la rete sismica ha registrato un sisma con una magnitudo Ml 3,3 mentre successivamente sono stati localizzati altri 25 eventi (alle 6:15) con una magnitudo compresa tra 2,8 e 1,1.

Zona da alta pericolosità sismica

La zona interessata da questa sequenza sismica è caratterizzata da alta pericolosità sismica, come dimostrato dai forti terremoti avvenuti in passato.

Ci sono due forti terremoti del passato più vicini all’area della sequenza sismica di queste ore, entrambi con epicentro nella zona del Mugello, regione storica nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, a circa 25 km a nord di Firenze: l’evento del 13 giugno 1542 con una magnitudo stimata (Mw) di 6,0 e l’evento sismico del 29 giugno 1919 con una magnitudo di 6,4.

In particolare, il terremoto del 1919 è uno dei più importanti terremoti italiani del XX secolo, nonché uno dei più forti fino ad oggi conosciuti con epicentro nell’Appennino settentrionale; la zona colpita fu quella del Mugello, con danni significativi sia nella provincia di Firenze che nel versante romagnolo dell’Appennino.

Terremoti dell’Appennino Tosco-Romagnolo: in particolare al terremoto del 22 marzo 1661 con una magnitudo di 6,05 e del 29 ottobre 1725 con una magnitudo di 5,67, per i quali sono stimati valori di intensità macrosismica a Marradi pari all’VIII grado della scala MCS.

Analizzando la recente sismicità in quest’area (30 km da Marradi) si sono verificati altri eventi con una magnitudo superiore a 4,0 dal 2000 ad oggi.

Chi ha sentito il Terremoto di Oggi?

Il sisma è stato avvertito in tutta l’area dell’Appennino tosco-emiliano, in Romagna, nella provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana. È stato avvertito in un’area compresa tra Perugia e Trento. Questi riscontri sono confermati dalla mappa preliminare degli effetti del terremoto ottenuta tramite questionari (oltre 1000 alle 06:14) già inviati al sito www.haisentitoilterremoto.it, che viene costantemente aggiornato.