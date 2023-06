TERREMOTO OGGI SIENA – Alcuni rivestimenti del Battistero del Duomo di Siena (in Toscana) sono crollati a causa di un terremoto di magnitudo 3,7. Sono in corso verifiche per valutare eventuali danni all’interno del Duomo, che è stato evacuato. La popolazione è scesa in strada per precauzione. Molte strade del centro storico sono state chiuse anche ai pedoni. Il centro museale di Santa Maria della Scala è stato chiuso al pubblico per garantire la sicurezza.

Laè stata evacuata per precauzione.. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi di Poggibonsi. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Firenze.