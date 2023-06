Assoutenti è favorevole alle misure del governo riguardanti i monopattini, che prevedono l’introduzione obbligatoria di casco, targa e assicurazione per gli utilizzatori di questi mezzi. Tuttavia, l’associazione chiede al governo di sorvegliare attentamente per evitare che ciò si traduca in un aumento dei costi per i consumatori.

Secondo Assoutenti, le compagnie di assicurazione potrebbero approfittare di questa nuova normativa per aumentare le tariffe, che già raggiungono i 150 euro a polizza per i monopattini. Pertanto, l’associazione chiede al governo di stabilire tariffe fisse per l’assicurazione dei monopattini al fine di evitare abusi e speculazioni a danno degli utenti.