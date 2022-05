Terremoto Oggi Firenze: Sisma M3,7 e M3,4 epicentro Impruneta, Scossa sentita in Toscana

TERREMOTO OGGI – Un terremoto di magnitudo Ml 3,7 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 17:50 italiane di martedì 3 maggio 2022. L’epicentro è stato localizzato in provincia di Firenze, a circa 13 km da Firenze, 28 km da Prato e ipocentro a una profondità di circa 10 km.

In serata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3,4 si è verificata nella zona di Impruneta, nell’area metropolitana di Firenze. La scossa di pochi secondi, alle ore 22:14, è stata avvertita dalla popolazione sia a Firenze che in buona parte della provincia, anche nel Valdarno fiorentino e aretino.

Dal 1985, nell’area compresa entro 30 km dall’epicentro, sono stati localizzati altri 39 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0: tra questi il più forte è quello del 19 dicembre 2014 di magnitudo Mw 4.1, avvenuto a circa 5 km più a sud rispetto alla localizzazione del terremoto di oggi. In particolare questo evento sismico fa parte di una importante sequenza avvenuta in questa area tra il 2014 e il 2015.

Altri eventi significativi di questa area sono i terremoti del 18 maggio 1895 (Mw 5.5) e quello del 11 settembre 1812 (Mw 5.2). La località più vicina all’epicentro è Impruneta (4 km), ma la città di Firenze, la cui storia sismica è mostrata in figura, dista 13 km.

I massimi effetti riportati (VII MCS) a Firenze sono relativi agli eventi del 1148, magnitudo stimata 5.1, a Firenze, del 7 agosto 1414, di magnitudo stimata pari a 5.7 nelle Colline Metallifere, del 28 settembre 1453, di magnitudo stimata pari a 5.4, e del 18 maggio 1895, di magnitudo stimata pari a 5.5, entrambi nel fiorentino.

La pericolosità sismica di questa area è considerata media

Terremoti anche più forti di quello avvenuto oggi sono possibili per quanto la probabilità che si verifichino, ovvero la frequenza, non è particolarmente alta. Dalla mappa si nota come la pericolosità aumenti sensibilmente verso nord e verso est.

Il terremoto di oggi è stato risentito in una vasta area della Toscana, come si evince dai dati raccolti dal questionario di “Hai sentito il terremoto?”, con effetti stimati, al momento, fino al IV grado MCS. La mappa aggiornata è disponibile sul sito di “Hai sentito il terremoto?”.