Terremoto Oggi sentito in Italia: Sisma M6 epicentro in Bosnia

TERREMOTO OGGI – Alle ore 23:07 italiane del 22 aprile 2022 è stato localizzato un terremoto di magnitudo M6 in Bosnia-Erzegovina, ad una profondità ipocentrale stimata intorno a 10 km. L’epicentro è circa 60 km a sud di Mostar.

In passato, la stessa regione è stata colpita da altri eventi di magnitudo significativa: il terremoto del 5 settembre 1996 di magnitudo Mw 5,8 circa 15 km a sud-ovest dell’epicentro odierno e quello del 14 febbraio 1927 di magnitudo Mw 6 circa 15 km a

nord.

La stima dei parametri di scuotimento del suolo che l’INGV Terremoti effettua per eventi nel territorio italiano, sulla base dei dati dei sismometri e delle successive interpolazioni derivanti da conoscenze sismologiche, non è in questo caso basata su dati registrati e è quindi esclusivamente teorica. In zona epicentrale, la mappa indica intensità macrosismiche tra il VI ed il VII grado della Scala MCS.

L’evento è stato ampiamente risentito sul territorio italiano, in tutta la costa adriatica ed in gran parte delle regioni centro-meridionali. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa preliminare degli effetti del terremoto ricavate dai questionari (oltre 2000) già arrivati al sito www.haisentitoilterremoto.it che è in continuo aggiornamento. Come si evince dai dati raccolti fino al momento, il risentimento macrosismico in Italia sono stimati fino al V grado MCS.