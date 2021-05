Bando per coordinatori e corso per volontari

Dopo il periodo del lockdown per il contrasto alla diffusione del Covid-19, anche Informa Giovani riprende le attività, sia pure in misura ridotta e mantenendo sospese alcune, tra cui, per ora, i campi di volontariato.

Selezioni aperte per facilitatori di gruppi coinvolti in attività di volontariato internazionale.

Se hai fra 23 e 32 anni ed hai avuto esperienze come facilitatore di gruppi di giovani, o come group leader in scambi giovanili o in campi di volontariato internazionale, questa è un’offerta per te! Per conoscere le informazioni e la modalità di candidatura visita la pagina dedicata sul sito di Associazione

Corso informativo per futuri volontari

InformaGiovani.

Ti interessa il mondo del volontariato internazionale ma non sai da dove cominciare? Comincia dal corso informativo pensato dai volontari di InformaGiovani che si svolgerà online a partire da fine maggio. Per conoscere tutti i dettagli e l’agenda delle attività consulta la pagina “Volontariato?! Why not!”.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario ENTRO il 17/05/2021

Compilare il formulario disponibile sul sito www.informa-giovani.net

Inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo monic@informa-giovani.net

I candidati pre-selezionati, saranno contattati per una intervista conoscitiva su Skype entro il 21/05/2021.