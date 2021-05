Professore di Virologia: Covid-19 riconosciuto dalle api

Le api hanno un eccellente senso dell’olfatto per rilevare sostanze chimiche, come i feromoni, e gli scienziati olandesi stanno usando il loro potere naturale per identificare campioni infetti da coronavirus. Gli scienziati del laboratorio di ricerca bio-veterinaria dell’Università di Wageningen hanno addestrato gli insetti dando loro acqua zuccherata come ricompensa per aver individuato il virus nei campioni e nessuna ricompensa dopo aver mostrato un campione non infetto.

Dopo numerosi test, le api sono state in grado di estendere spontaneamente la lingua per ricevere una ricompensa quando hanno presentato un campione infetto, ha detto Wim van der Poel, professore di virologia che ha preso parte al progetto.

Api addestrate alla ricompensa dopo l’identificazione del Virus Covid-19

Il team afferma che un’ape addestrata è in grado di rilevare un campione infetto in pochi secondi, il che riduce drasticamente i tempi di attesa dei metodi attuali.

“Raccogliamo normali api da miele da un apicoltore e le mettiamo in imbracatura”, ha detto. “Subito dopo aver presentato un campione positivo, presentiamo loro anche l’acqua zuccherata.

Metodo della condizione pavloviana

E quello che fanno le api è allungare la proboscide per prendere l’acqua zuccherata”.

I ricercatori hanno utilizzato il metodo della condizione pavloviana per addestrare le api, che è un processo di apprendimento attraverso l’associazione. Ogni volta che le api venivano esposte al profumo di un campione infetto, ricevevano una ricompensa in acqua zuccherata. Ripetendo questa azione più volte, le api associavano la ricompensa di zucchero al profumo e iniziarono a tirare fuori la lingua solo per il profumo, senza ricompensa.

E i ricercatori hanno scoperto che un’ape addestrata può rilevare un campione infetto in pochi secondi. Questo è paragonato alle ore o ai giorni necessari ai metodi tradizionali per restituire i risultati COVID-19 e l’uso delle api è molto più economico, oltre ad essere una fonte per i paesi in cui i test sono scarsi.

Tuttavia, Dirk de Graaf, un professore che studia api, insetti e immunologia animale all’Università di Ghent in Belgio, ha affermato di non vedere la tecnica sostituire le forme più convenzionali di test COVID-19 nel prossimo futuro: “È una buona idea, ma preferirei eseguire i test utilizzando i classici strumenti diagnostici piuttosto che utilizzare le api da miele per questo […] Sono un grande amante delle api, ma userei le api per altri scopi oltre a rilevare il COVID-19”.

Da quando il coronavirus ha invaso il mondo lo scorso anno, gli scienziati hanno lavorato instancabilmente per trovare metodi migliori e più veloci per rilevarlo. I ricercatori della National Veterinary School of Alfort, Francia, hanno addestrato i cani a rilevare le persone infettate dal virus annusando le ascelle. Un recente studio del marzo 2021 ha rilevato che cani da fiuto appositamente addestrati sono in grado di rilevare casi positivi di COVID-19 più di una settimana prima dei tamponi di laboratorio.