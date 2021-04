Concorso a premi Watts&Win: estrazione finale Ducati Monster Plus

Watts lancia il concorso a premi Watts & Win: acquista Watts e Vinci Ducati! dedicato agli appassionati delle due ruote che lavorano nel settore della termoidraulica e che dal 12 aprile al 30 settembre 2021 acquisteranno prodotti Watts.

Scegliendo i prodotti Watts, gli installatori vinceranno fantastici premi Ducati e potranno partecipare all’estrazione finale di una Ducati Monster Plus, una moto ideale sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote sia per un motociclista esperto. Il fortunato vincitore potrà vivere momenti indimenticabili in sella alla sua moto.

Watts si propone di aumentare la propria brand awareness e di coinvolgere gli installatori in un’attività esperienziale che permetterà loro di conoscere la propria offerta di prodotti e soluzioni ad altissima tecnologia e di avvicinarsi al mondo delle moto. La scelta dei premi nasce da un’indagine in cui si evidenzia che l’installatore è uno sportivo e appassionato di moto.

La modalità di partecipazione è semplice e veloce: l’installatore si collega al sito dedicato www.

wattsandwin.it e dopo aver compilato il modulo di iscrizione con i propri dati, inserisce le ‘’prove d’acquisto’’ dei prodotti (fatture, scontrini, ricevute). Il sistema convertirà il valore degli scontrini in punti che potranno essere accumulati per il ritiro dei premi. Un ampio catalogo premi sarà a disposizione degli installatori, sia a marchio Ducati, sia con altre tecnologie. Si potranno inserire più volte gli acquisti effettuati durante la durata del concorso, aumenteranno così i propri punti e il valore dei premi.

Con una spesa minima di 300 euro, l’installatore partecipa all’estrazione finale della Ducati Monster Plus! L’estrazione finale premierà i clienti più fedeli: chi acquisterà di più avrà maggiore possibilità di vincere!

Il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato al concorso: www.wattsandwin.it

Durante tutto il periodo di validità del concorso saranno realizzati uno spot Radio e alcune campagna social e digital, oltre a materiali POP di comunicazione presenti presso i distributori termoidraulici. Con l’acquisto dei prodotti Watts, l’installatore riceverà fantastici premi e accessori del mondo sportivo e tecnologico. Sei un installatore? Che aspetti? Accendi il motore e raggiungi i tuoi obiettivi con i prodotti Watts.

Chi è Watts

È una multinazionale americana fra i maggiori player mondiali nel campo dei prodotti e della componentistica termoidraulica. Fondata nel 1874 ha sede a North Andover (USA) ed è quotata alla borsa di New York. È presente in Italia con una sede direzionale, due stabilimenti produttivi e due centri di ricerca. Grazie al suo know-how e ai valori di affidabilità, etica professionale, attenzione alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, contribuisce alla ricerca tecnologica del settore con un orientamento continuo al risparmio energetico, alla sicurezza e alla qualità della vita.

Per informazioni visitare il sito www.wattswater.it e cloud.wattswater.eu