DIRETTA MOTOGP – Francesco Bagnaia (25 anni compiuti il 14 gennaio scorso) alla guida della sua Ducati è diventato campione del mondo della classe regina di motociclismo dopo una rimonta che era arrivata a 91 punti dalla vetta.

Un italiano torna è tornato sul trono della MotoGP a 13 anni dall’ultimo successo di. Bagnaia inoltre riporta in casa Ducati un titolo che mancava dal 2007.

Nel Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a Valencia in Spagna, Pecco Bagnaia (pilota piemontese, ma marchigiano d’adozione) cercava almeno la 14esima posizione per vincere il mondiale, oppure sarebbe stata sufficiente la mancata vittoria di Quartararo, suo rivale al titolo.

Con prudenza e concentrazione nel non correre rischi inutili, Bagnaia ha lasciato andare il rivale francese, lontano comunque dalle primissime posizioni, nei primi giri e si piazza in zona tranquilla per poi chiudere tranquillamente al nono posto, festeggiando l’arrivo da nuovo campione del mondo. Fabio Quartararo ha consegnato lo scettro con il suo quarto posto. Álex Rins ha vinto la gara nell’addio di Suzuki.