Diretta MotoGP Andalusia 2020 streaming. Alle 14:10 italiane di oggi domenica 26 luglio 2020 ci sarà la partenza gara del Gran Premio di Andalusia, seconda prova del mondiale di MotoGP 2020. In pole position ci sarà Fabio Quartararo, fresco della vittoria ottenuta all’esordio nel Gp di Spagna, sempre sul circuito di Jerez de la Frontera. Marc Marquez che ha rinunciato in seguito all’operazione dopo la frattura all’omero destro. Valentino Rossi partirà dalla quarta posizione sulla griglia di partenza.

Dove vedere il Gran Premio di Andalusia in diretta streaming gratis senza Rojadirecta.



Il Gran Premio di Andalusia di MotoGP 2020 sul tracciato di Jerez, con tutte le sue dirette televisive, verrà trasmesso sul territorio italiano da Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming gratis con l’app Sky Go per gli utenti abilitati. A pagamento per tutti c’è invece Now TV. Partenza gara prevista per le ore 14 italiane di Domenica 26 Luglio 2020.