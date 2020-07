Diretta MotoGP Spagna 2020 streaming. Alle 14:10 italiane di oggi sabato 18 luglio scopriremo con le qualifiche di Jarez, pole position e griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, prima prova del mondiale di MotoGP 2020 con il nostro Valentino Rossi. Di seguito tutte le informazione per vedere in diretta streaming qualifiche e partenza gara di MotoGP.

Dove vedere il Gran Premio di Spagna Jerez in diretta streaming gratis senza Rojadirecta.



Il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez, con tutte le sue dirette televisive, verrà trasmesso sul territorio italiano da Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming gratis con l’app Sky Go per gli utenti abilitati. A pagamento per tutti c’è invece Now TV. Partenza gara prevista per le ore 14 italiane di Domenica 19 Luglio 2020.