Formula 1 Streaming: GP Miami 2022 online live diretta tv. Sul circuito di Barcellona-Montmeló, una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri visto che è usata per i test invernali da diverse stagioni, si svolge il sesto appuntamento della stagione di F1 2022 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz protagoniste di questo inizio di stagione: si corre il Gran Premio di Spagna.

La Ferrari di Charles Leclerc è al comando della classifica piloti con 104 punti, seguito dal campione iridato Max Verstappen con la sua Red Bull a quota 85.

Come sono andate le prove libere del venerdì

Dietro a loro, la Red Bull di Sergio Perez con 66 punti, e dal britannico Russell su Mercedes con 59 punti. A seguirel’altra Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz con 53 punti. Classifica Team F1: Ferrari davanti con 157 punti, Red Bull segue con 151 punti.

Il monegasco della Ferrari chiude al comando entrambe le sessioni del venerdì, con le FP1 in 1:19.828 e le FP2 in 1:19.670. La F1-75 ha però un po’ faticato nella simulazione gara del finale. Molti i team sono arrivati in Spagna con delle novità e si sono visti dei miglioramenti per la Mercedes: nel pomeriggio secondo tempo di Russell e il terzo di Hamilton. Verstappen quinto.

Dove vedere Qualifiche e Partenza Gara Ferrari GP Spagna di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Differita su TV8.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia. Di seguito gli orari previsti:

Sabato 21 maggio > ore 13 Prove Libere 3, ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 22 maggio > ore 15 Partenza Gara.