Formula 1 Streaming: GP Canada 2022 online live diretta tv. Nono appuntamento della nuova stagione di F1 2022 con la Ferrari di Leclerc che, nella migliore delle ipotesi, partirà dall’11esima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Canada. Per il pilota della Ferrari cambio del motore dopo i problemi di affidabilità in Azerbaijan, ma soprattutto la sostituzione della centralina che comporta una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a Montreal.

Dove vedere Qualifiche e Gara Ferrari GP Canada di F1 2022



Il Gran Premio del Canada di Formula 1 sul circuito di Montreal (ritorno dopo oltre due anni) in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l'app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c'è Now TV (link www.nowtv.it).

per determinare la pole positione e la griglia di partenza del GP del Canada, alle ore 22 italiane di sabato 18 giugno 2022. La partenza gara del Gran Premio del Canada di Formula 1, avverrà domenica 19 giugno 2022 alle ore 20:00 italiane.