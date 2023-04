Formula 1 Streaming: GP Azerbaijan 2023 online live diretta tv. 4° appuntamento della nuova stagione di F1 2023 con la Ferrari di Leclerc che partirà in pole position (per il terzo anno consecutivo) sul circuito cittadino di Baku dove si svolge il Gran Premio dell’Azerbaijan. Dopo che il formato della gara sprint Grand Prix è stato modificato per avere due qualifiche in un fine settimana, il circuito cittadino di Baku è diventato un grande spettacolo sin dal primo giorno di attività. Di seguito dove vedere sprint race del sabato e partenza gara della domenica in diretta tv e streaming gratis online.

La griglia di partenza del GP Baku 2023

Dove vedere Sprint Race e Partenza Gara Ferrari GP Baku di F1 2023 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K

HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l'app Sky GO, mentre a pagamento per tutti c'è Now TV.

Sprint race oggi sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:30 (differita su TV8 dalle 18:45)

Cosa pensa Leclerc sul nuovo formato

Il pilota monegasco della Ferrari è chiaro sulla sua opinione su questo nuovo format e non esita a condividerla con tutti. Charles Leclerc ritiene che una volta all’anno potrebbe essere positivo, ma non lo vede per il lavoro di cambiare ogni fine settimana a questo tipo di formato. Sembra che abbiano approfittato di questo lungo periodo di riposo per lavorare e cercare i punti deboli della loro vettura. Le intenzioni sono chiare e il ferrarista afferma di conoscere i prossimi passi da compiere.

“Tre settimane senza guidare dopo così poche gare sono davvero tante. Finalmente è arrivato il momento e sono contento di essere qui a Baku, una delle mie piste preferite. Sicuramente l’eliminazione della seconda sessione di prove libere e l’introduzione della manche di qualificazione con un solo treno di gomme per ogni fase offrirà uno spettacolo migliore, così come il fatto che la Sprint sia ora una gara a sé stante, senza che il risultato abbia implicazioni per il Gran Premio vero e proprio. Penso che questo formato dovrebbe limitarsi a poche gare della stagione, ma potrebbe fare centro”.

“Abbiamo lavorato molto, il che ci ha permesso di identificare alcune aree dell’SF-23 da sviluppare e svolgere un’analisi approfondita delle nostre prestazioni nella prima parte della stagione. Sappiamo di avere molto terreno per recuperare chi ci precede, ma abbiamo le idee chiare sui prossimi passi da compiere e sono fiducioso che con tutto il team che lavora insieme possiamo arrivare dove vogliamo. Ho fiducia nelle persone e nel progetto e sono completamente concentrato sul resto della stagione”.